Вижте непоказвана досега снимка на Гунди и сина му

Снимка на Георги Аспарухов - Гунди и сина му Андрей се появи в социалните мрежи. Фейсбук страницата "Като Гунди" публикува фотоса с информация, че техният източник е книга на Джонатън Уилсън, в която има 3 страници за футболиста.

"Аспарухов с малкия Андрей. Единственото място, където е публикувана снимката е книгата на Джонатан Уилсън "Behind the curtain. Travels in Eastern European football".

В нея има 3 страници, посветени на Гунди.

Фотограф е Тома Михайлович, а снимката ни бе любезно предоставена от журналиста Теодор Борисов", пише страницата в описание към снимката.

Снимката е качена вчера и тепърва набира популярност.