Федерер: След 20 години с Григор ще пълним залите с музикалните си изпълнения (Видео)

Световният номер 2 в мъжкия тенис Роджър Федерер готви предложение за Григор Димитров, на което българинът трудно ще може да устои, предаде Би Ти Ви.

Швейцарецът се пошегува, че след края на състезателните си кариери, заедно с българина и Томи Хаас могат да се отдадат на музикалната сцена. Федерер е убеден, че и тогава залите ще се пълнят за техните изпълнения.

"Мога да напълня "О2 арена" в Лондон с Григор Димитров и Томи Хаас. Един ден ще се завърнем, след 20 години. Ще изглеждаме същите и хората няма да си спомнят, че съм бил тенисист. Ще бъда певец, слаб", заяви с усмивка Маестрото.

В началото на 2017-а година едно музикално видео на тримата тенисисти обиколи социалните мрежи. Групата на Федерер, Григор и Хаас се кръсти "One-Handed Backhand Boys" и изпя "Hard to Say I'm Sorry.