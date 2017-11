Българин засне Плевнелиев и Деси Банова на летище Хийтроу на път за САЩ (Снимки)

Фейсбук потребител успя да заснеме президента Росен Плевнелиев и синоптичката Деси Банова заедно на летище в Лондон. Снимките са направени вчера на летище "Хийтроу", а Плевнелиев и Банова са се чекирали за полет на British Airways за САЩ, пишат от epicenter.bg.



Ето и цялата публикация на Александър Митев:



Регистрирам се на гишето на British airways в Лондон, но ми казват че полета бил overbooked. "Could you please wait sir" ми казват и аз чакам. По едно време гледам една се преражда, говори нещо на гишето и става ясно че е взела билет. И то не само тя минава а и приятеля и. Безобразие, ама я гледам позната ми изглежда. Да май беше говорителка или синоптичка. Е сигурно е бързала за телевизията....

Впрочем за мен място така и не намериха ... трябваше да се кача на следващия самолет....



Както "168 часа" първи написа, екс президентът и синоптичката са заедно от известно време.