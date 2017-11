Ник Картър за обвиненията в изнасилване: Шокиран и натъжен съм

Ник Картър от група "Бекстрийт бойс" отрече обвиненията в изнасилване, отправени към него от певицата и актриса Мелиса Шуман, съобщиха Ройтерс и ДПА.

"Шокиран и натъжен съм от обвиненията на Мелиса Шуман" - заяви Ник Картър.

Шуман, която в край на 90-те години на миналия век участваше в групата "Дрийм", написа в блога си как Картър я изнасилил, когато била на 18 години. Тогава двамата се снимали във филм заедно. Той я поканил в апартамента си, завел я в спалнята и злоупотребил с доверието й, предава БТА.

"Мелиса никога не ми е казвала, че сме правили нещо без нейното съгласие - допълни Ник Картър в изявлението си. - Това не е в характера ми. Не бих причинил никому дискомфорт или зло".

Картър и Шуман са записали заедно песен след инцидента.

Шуман обаче твърди, че се е опитала да спре авансите му. "Казах му, че съм девствена и че не искам секс", разказа тя.

Кариерата на Шуман започва с помощта на Шон "Диди" Кумс, който сключва договор с "Дрийм" за звукозаписната си къща "Бед бой рекърдс". Групата има няколко успешни сингъла от 1998 г. до 2003 г., като "He Loves You Not". Опитът на "Дрийм" за завръщане през 2015 г. обаче не беше успешен.

"Бекстрийт бойс" беше една от най-успешните момчешки групи в края на 90-те години на миналия век.