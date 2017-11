Катето Евро: Мъжът ми беше хипар, искаше да бяга в Америка

Моята връзка с музиката е много лична, защото в нас слушаме много музика. Мъжът ми слушаше много музика, научихме и сина ни да слуша. Това заяви актрисата Катерина Евро в "Шоуто на Слави".

"Имам много истории свързани с музиката. Някои не съм ги разказвала в ефир. Една от първите е свързана с "Оркестър без име". Заминахме за Созопол, но малко по-рано, за да подготвим песните. Момчетата се учеха на песните. Всеки ден ходихме в читалището. Вечерта на пристанището, там беше созополското казино, имаше местни музиканти, ние вечеряхме там всяка вечер. Та решихме да видим как ще реагират хората, ако излезе една певица и изпее италиански песни. Уговорихме се с музикантите, излязох, взех микрофона и им изпях "Ке сара". Всички оставиха вилиците си и започнаха да ми ръкопляскат", разказа тя.

"В "Оркестър без име" имаше много импровизации, Павел Попандов измисляше много неща, беше ни дадена свободата да правим каквото пожелаем. Сега направихме мюзикъл, аз играя жената на Миташки", каза актрисата.

"Следващата история е свързана с моя съпруг, той обожаваше да слуша "Роолинг стоунс", аз пък "Бийтълс". Той беше хипар, искаше да избяга от България, да живее в Америка. Веднъж ми заяви, че е решил да бяга преди да ме срещне и няма да се откаже. Аз нямаше как да замина, имам двама братя, а това щеше да се отрази зле на тях. Един ден си спомням, ние живеехме в неговото мазе, имахме касетофон, прибрахме се и той пусна на "Би Джийс" How deep is your love (Колко дълбока е любовта ти) и ми каза, че няма да замине, ще остане при мен", просълзи се разказвайки Евро.