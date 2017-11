Селена Гомес и Джъстин Бийбър отново заедно след 5-годишна раздяла

Всяка връзка има възходи и падения, но отношенията между Джъстин Бийбър и Селена Гомес са като гръмотевична буря. През последните седем години, независмино дали двамата са заедно или не, слухове и клюки вървят по петите им, а Гомес и Бийбър сякаш нарочно ги подхранват. Tяхната романтична история е на път да завърши с щастлив край, защото през последните няколко седмици двамата непрестанно са забелязвани заедно.

Папараците вече успяха да ги снимат, докато

двамата страстно се

целуват по време на

хокеен мач,

в който играе Бийбър. Преди това пък певицата е видяна с него в колата му, носейки хокейния му суитшърт, смеейки се, кокетно прикрила очите си с ръка. #Джелена (Jelena), така феновете на двете звезди наричат двойката, събирайки имената им в едно.

Бийбър и Гомес все по-често прекарат часове заедно. Двамата карат колела, спортуват, разменят си шеги и “случайно” се натъкват един на друг. След като певицата заряза гаджето си The Weeknd, Бийбър не ѝ показа престорено съчувствие, напротив, беше доста щастлив от новината. Пред свои приятели казал, че ако отново се събере със Селена, ще бъде много по-добро гадже.

На 29 октомври двамата отиват на неделна църковна служба. След края ѝ не се разделят, а сядат в едно кафене, за да си говорят. Певецът обаче не може да стои далеч от Гомес и по-късно същата вечер се появява пред входната ѝ врата.

Месец преди това в инстраграм профила на певицата, който е един от най-следваните, се появяват

няколко голи снимки

на Джъстин Бийбър

Те не са публикувани обаче от Гомес, а от хакери, превзели профила ѝ. Щом екипът ѝ вижда снимките, веднага ги премахват. Фотосите на голия Бийбър обаче не са новина. Те са направени през 2015 г. по време на ваканция на певеца в Бора Бора.

Историята на #Джелена никак не е проста. Двамата за първи път обявяват официално своята връзка през януари 2011 г., като публикуват снимки от почивката си в Света Лусия, на които се прегръщат и целуват. Искрите между тях припламват преди концерт. Бийбър поискал от Гомес да свали токчетата си и да обуе ниски обувки, за да не бъде по-висока от него. Певицата обаче му показала огнения си характер, като отговорила, че рано или късно трябва да свикне с височината си.

Първият слух за раздялата им се появява само няколко месеца след като двамата обявяват връзката си. Светлините на прожекторите падат върху Марая Ийтър, фенка на певеца, която твърди, че имала сексуален контакт с Бийбър след един от концертите му в Лос Анджелис и че

четиримесечното ѝ

дете е наследник на

канадската звезда

Гомес отказва да повярва на клюките и показва към любимия си цялата си подкрепа. Бийбър пък не пропуска да ѝ засвидетелства любовта си. През септември ѝ приготвя вечеря на свещи, последвана от прожекция на “Титаник”. “Романтиката не е мъртва. Дръжте се с вашите момичета както трябва”, съветва феновете си певецът.

През 2012 г. двамата официално се разделят. Ябълката на раздора е красавицата Шанел Шаная, с която Бийбър се целува в клипа на песента си As Long As You Love Me. Гомес намира в телефона на гаджето си есемеси със сексуално съдържание, които си е разменял с Шанел. Бийбър имал афера и с Барбара Павлин, един от ангелите на “Виктория Сикрет”. Пред медиите обаче двамата твърдят, че причината за раздялата им се крие в натоварените им графици.

3 месеца по-късно отново, те са заедно. Гомес дори хваща самолет до Осло, Норвегия, за да бъде до Бийбър по време на негов концерт. Двамата се държат сякаш никога не са късали, целуват се нежно по устните и се държат за ръце. Певецът дори публикува снимки в инстаграм профила си, които само след дни изтрива.

И тъй като Тейлър Суифт направи модерно съзаването на песни, посветени на бивши гаджета, Гомес, която е нейна близка приятелка, последва примера ѝ. Парчето The Heart Wants What it Wants е изцяло вдъхновено от Джъстин Бийбър.

Двамата продължават напред след раздялата. Певецът започва да публикува серия от снимки с модела Хайли Боудуин, но отрича между тях да има нещо повече от приятелство. Само за няколко месеца

името му се свърза с

Кортни Кардашиян,

Кендъл Дженър и

Джейд Пиърс

Гомес не залага на мимолетните връзки, а се впуска в дълбокото с колегата си Zedd. “Той е малък сладък германец с красиви очи”, казва певицата. Връзката им трае няколко месеца, след което се разделят без драма и скандали.

За отношенията между Гомес и Бийбър отново се заговори през 2016 г., когато по време на концерт певицата забелязала в публиката лист хартия, на който пише: “Омъжи се за Джъстин Бийбър”. Посочва го с пръст и феновете ѝ го подават. Гомес ядосано го смачква и хвърля настрана.

Малко по-късно двамата си обявиха война в социалните мрежи. След като Бийбър започва да излиза със София Ричи и да публикува общи снимки с нея в инстаграм, феновете му не са очаровани от връзката им. “Ще заключа инстаграм профила си, ако не спрете с омразата. Това излиза от контрол, ако наистина сте ми фенове, няма да се държите злобно към хората, които харесвам”, пише младият певец.

Гомес бързо му дава съвет в коментарите: “Ако не можеш да се справиш с омразата, тогава спри да публикуваш снимки с приятелката си - отношенията ви трябва да са нещо специално само между двамата. Не се сърди на феновете си. Те винаги са те подкрепяли и обичали”. Канадският певец не ѝ остава длъжен и пише: “Забавно е да видя хора, които ме използваха, за да привлекат внимание, сега да ме сочат с пръст”.

В началото на годината Гомес обяви връзката си с певеца The Weeknd. Двамата излизаха близо 10 месеца. Макар и да не признават публично, се твърди, че певицата е сложила край на отношенията им, защото все още изпитва чувства към Бийбър. Още докато е с The Weeknd, канадската попзвезда често гостува в дома ѝ и двамата излизат в обща компания.