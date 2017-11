Актьорът Крис Хемсуърт "краде" козметиката на съпругата си

Австралийският актьор Крис Хемсуърт, известен с ролята си във филмовата поредица за приключенията на Тор, признава, че му се случва да "краде" скъпите разкрасителни продукти на съпругата си, съобщи Контактмюзик.

Хемсуърт е женен за испанската актриса Елза Патаки, от която има три деца, припомня изданието, предаде БТА.

Актьорът споделя, че въпреки че със съпругата му имат отделни кътчета в банята, той трудно сдържа поривите си да "щипва" от нейните луксозни помади и лосиони.

"Елза ме е хващала да втривам доволно в кожата си някое от нейните мазила. Реакцията й е: "Ей, какво правиш? Този крем струва 500 долара!", разкрива Крис Хемсуърт в интервю за сп. "Мари Клер".

34-годишният актьор е почитател на сърфирането и честото излагане на слънце оставя отпечатъци върху тялото му. С помощта на съпругата си обаче Хемсуърт е научил какви продукти да използва за хидратирана, мека и гладка кожа.

REFILE - CORRECTING TYPO IN HEMSWORTH: World Premiere of УThor: RagnarokФ Ц Los Angeles, California, U.S.,а11/10/2017а- Chris Hemsworth and Elsa Pataky. REUTERS/Mario Anzuoni