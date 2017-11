Представителката на Русия спечели "Детската Евровизия 2017" в Тбилиси (Видео)

14-годишната рускиня Полина Богусевич победи на финала на международния песенен конкурс "Детска Евровизия 2017", състоял се тази вечер в грузинската столица, съобщи ТАСС.

Полина с песента "Крила"събра 188 точки, следвана от 12-годишния грузинец Григол Кипшидзе, който спечели 185 точки с песента Voice of my heart, и австралийката Изабела Кларк със 172 точки (за песента Speak Up!), предава БТА.

Тази година за първи път в избора на победител с онлайн гласуване можеха да участват и зрителите. Полина получи 122 точки от националните журита и беше втора след грузинския представител, но след преброяването на зрителските гласове тя събра още 66 точки и спечели с общо 188. Най-висока оценка - 12 точки, руската представителка получи от националните журита на четири страни-участнички в конкурса - Австралия, Грузия, Македония и Португалия. Представителят на Грузия събра от националните журита 143 точки, а от зрителите - 42. Той получи най-висока оценка от журитата на Армения, Албания, Беларус, Полша, Украйна и Русия.

В конкурса участваха млади изпълнители от 16 страни: Австралия, Албания, Армения, Беларус, Грузия, Ирландия, Италия, Кипър, Македония, Малта, Полша, Португалия, Русия, Сърбия, Холандия и Украйна. България тази година не участваше.