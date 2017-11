Певецът Бруно Марс е големият победител на наградите "Соул трейн"

Певецът Бруно Марс доминира на наградите "Соул трейн", отличаващи най-добрите изпълнители на соул, ритъм енд блус и хип-хоп, съобщи Контактмюзик, цитиран от БТА.

Призовете бяха раздадени още в началото на месеца в Лас Вегас, но носителите им останаха неизвестни до излъчването на наградната церемония в неделя.

Бруно Марс, който беше номиниран в шест категории, спечели пет награди - за албум на годината, видео на годината и най-добро денс изпълнение за "24K Magic" и за най-добър изпълнител на ритъм енд блус/соул и най-добра песен за "That's What I Like".

В категориите за най-добра изпълнителка на ритъм енд блус/соул и най-добър нов изпълнител отличията получи певицата Сиза.

Певицата Соланж Ноулс, която водеше по номинации за наградите "Соул трейн" със седем на брой, спечели само едно отличие - като автор на песента "Cranes In The Sky" от получилия й ласкави отзиви от критиката албум "A Seat at the Table".

Със специални награди за цялостна кариера и влияние бяха почетени певицата Тони Бракстън и дамското ритъм енд блус трио Ес Дабъл ю Ви. Бракстън получи приза "Легенда", а женската формация беше удостоена с отличието "Дама на соул музиката".

За трета поредна година водеща на церемонията за наградите "Соул трейн" беше певицата Ерика Баду.

Освен със задачата да води шоуто, изпълнителката, наричана "Кръстницата на соул музиката", беше натоварена и с функции на сценарист и продуцент.

На шоуто със свои изпълнения се представиха Тамар Бракстън, Кърк Франклин, Танк и група "112".