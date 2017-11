Вижте номинациите за "Грами" в някои от основните категории:

Рапърът Джей-Зи води с осем номинации за наградите "Грами", следван от Кендрик Ламар със седем и Бруно Марс със шест, съобщиха световните информационни агенции.

В категорията албум на годината са номинирани "4:44" на Джей-Зи, "24K Magic" на Бруно Марс, "DAMN" на Кендрик Ламар, "Awaken My Love!" на Чайлдиш Гамбино и "Melodrama" на Лорд, предава БТА.

Запис на годината - "The Story of O.J." на Джей-Зи, "24K Magic" на Бруно Марс, "Humble" на Кендрик Ламар, "Redbone" на Чайлдиш Гамбино и хитът на годината "Despacito" на Луис Фонси, Деди Янки и Джъстин Бийбър.

Песен на годината - наградата за авторите на песни - "Despacito", "That's What I Like" на Бруно Марс, "4:44" на Джей-Зи, "1-800-273-8255" на Лоджик и "Issues" на Джулия Майкълс.

Най-добър нов изпълнител - Майкълс, Ес Зет Ей, Алесия Кара, Калид и Лил Узи Върт.

Най-добър вокален поп албум - "Divide" на Ед Шийран, "Evolve" на "Имаджин дрегънс", "Joanne" на Лейди Гага, "Kaleidoscope EP" на "Колдплей", "Lust For Life" на Лана Дел Рей, "Rainbow" на Кеша.

Най-добър съвременен ърбан албум - "American Teen" на Калид, "Awaken, My Love!" на Чайлдиш Гамбино, "CTRL" на Ес Зет Ей, "Free 6lack" на Блек, "Starboy" на Уикенд.

Най-добър аренби албум "24K Magic" на Бруно Марс, "Feel The Real" на Мюзик Соулчайлд, "Freudian" на Даниъл Сизър, "Gumbo" на Пи Джей Мортън, "Let Love Rule" на Ледиси.

Най-добър рок албум "A Deeper Understanding" на "Дъ уор он дръгс", "Emperor of Sand" на "Мастодон", "Hardwired...To Self-Destruct" на "Металика",

"The Stories We Tell Ourselves" на "Натинг мор",

"Villains" на "Куинс ъв дъ стоун ейдж".

Най-добър кънтри албум - "Cosmic Hallelujah" на Кени Чесни, "From A Room: Volume 1" - Крис Стейпълтън, "Heart Break" на "Лейди Антебелъм", "Life Changes" на Томас Рет, "The Breaker" на "Литъл биг таун".

Най-добър алтернативен албум - "American Dream" на "Ел Си Ди саундсистъм", "Everything Now" на "Аркейд файър", "Humanz" на "Горилас", "Pure Comedy" на Фадър Джон Мисти, "Sleep Well Beast" на "Нешънъл".