Бионсе и Елтън Джон ще правят нови версии на песните от "Цар Лъв"

Бионсе работи с Елтън Джон върху нови версии на песните от "Цар Лъв" за предстоящия римейк на класика на "Дисни", съобщи "Ню мюзикъл експрес".

В новата версия на "Цар Лъв" Бионсе ще озвучава Нала - приятелка от детството и по-късно възлюбена на главния герой Симба. Симба ще говори с гласа на Доналд Глоувър, предаде БТА.

Бионсе работи с Елтън Джон в студио по песни като "Circle of Life" и "Can You Feel the Love Tonight".

Джон и Ханс Зимер имат голям принос към саундтрака на оригинала от 1994 г. Елтън вече е подписал договор с "Дисни", който му дава възможност да промени оригиналните песни за новата версия на "Цар Лъв".

"Песните ще бъдат вплетени в повествованието - каза източник, близък до продукцията пред "Ню Йорк дейли нюз". - Немислимо е, когато Бионсе участва, да не изпее някои от тези хитове и това означава огромни продажби за ново поколение. Сделката е огромна и ще донесе на Елтън Джон милиони."

В римейка ще участват също Джеймс Ърл Джоунс, който озвучаваше Муфаса в анимацията от 1994 г., Чиуетел Еджиофор (Скар), Били Айкнър (Тимон), Сет Роугън (Пумба).

Филмът ще излезе на екран на 19 юли 2019 г.