“Деспасито” с голям пробив за “Грами”

Джей Зи с осем номинации за “Грами”, Бруно Марс - с шест

Рапърът Джей Зи е големият фаворит за наградите “Грами” тази година. Той е с най-много номинации - осем, следван от Кендрик Ламар със седем и Бруно Марс с шест.

В категорията “Албум на годината” номинирани са 4:44 на Джей Зи, 24 K Magic на Бруно Марс, DAMN на Кендрик Ламар, Awaken My Love! на Чайлдиш Гамбино и Melodrama на Лорд. Макар албумът на Тейлър Суифт да бе най-продаван в САЩ за годината, не успя да влезе в номинациите за “Грами”. Основната ѝ съперничка Кейти Пери, която все още си няма “Грами” в колекцията с награди, поне може да се похвали с номинации за всичките си албуми досега. Ед Шийрън, който изпя хита Shape of you, също остана извън листата на номинираните за основните категории.

В надпреварата за запис на годината претенденти за статуетката са The Story of O.J. на Джей Зи, 24 K Magic на Бруно Марс, Humble на Кендрик Ламар, Redbone на Чайлдиш Гамбино и хитът на годината “Деспасито” на Луис Фонси, Деди Янки и Джъстин Бийбър. Тя е и първата неанглийска песен, номинирана в две от най-престижните категории - “Запис на годината” и “Песен на годината”.

В категория “Песен на годината” “Деспасито” ще бъде в конкуренция с That's What I Like на Бруно Марс, 4:44 на Джей-Зи, 1-800-273-8255 на Лоджик и Issues на Джулия Майкълс.

В една от най-престижните и оспорвани категории - за най-добър нов изпълнител, номинирани са Майкълс, Ес Зет Ей, Алесия Кара, Калид и Лил Узи Върт.

11 месеца след смъртта си Кари Фишър също е в списъка на номинираните. Тя може да получи награда за дублажа на автобиографията си The Princess Diarist. 60-ата церемония по раздаването на наградите “Грами” ще е в “Медисън Скуеър Гардън” в Ню Йорк на 28 януари. Победителите ще бъдат избрани след гласуване на 13-хилядите членове на Американската звукозаписна академия. (24часа)