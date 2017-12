Президентшата посреща декември със стих на Дамян Дамянов и песен на "Мюз"

В 2 ч. през нощта вчера съпругата на президента Десислава Радева е публикувала в профила си във фейсбук откъс от стихотворението на Дамян Дамянов "Към себе си":

Трънлив и сляп е на живота ребусът,

на кръст разпъва нашите души.

Загубил всичко, не загубвай себе си -

единствено така ще го решиш!

Този стих тя подкрепя със стих от песента на "Мюз" Dig Down"

When God decides to look the other way

And a clown takes the throne

We must find a way...

(Когато Бог реши да погледне на другата страна и клоун завземе трона, трябва да намерим начин....)

Това е заради Декември, пише след това първата дама. Margarita Petkova описа по своя неподражаем и прелестен начин този хем коварен, хем благословен месец. Коварен, заради подсъзнателната равносметка за отминалата година. Заради ту-ду листа, който ще направим в последния ден, с ясното съзнание, че всъщност това не е ту-ду, а уиш-лист. Благословен, заради Рождеството и Надеждата, която неминуемо го съпътства.

Противоречия, така присъщи на всеки от нас, и на живота изобщо. Ние избираме на кое да дадем превес..., завършва Радева и пуска и парчето на денс групата.

Споменатата поетеса Маргарита Петкова й отговаря: Няма начин да няма начин :) Да, всеки го намира за себе си, а ние търсим да се хванем за ръчицата на Надеждата и да се опрем на рамото на Любовта, та Вярата да ни преведе отново и отново през май и август, до декемвровете, дето са ни отредени. Светли Рождественски празници!