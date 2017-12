Саудитска Арабия без покривало

Как вятърът на промяната в Рияд откри косите на жените и върна музиката в кралството

Хотел “Нарцис” в Рияд вероятно е най-подходящото място, където човек може да отседне, ако иска да наблюдава променящото се лице на саудитската столица. Не много голям за саудитските стандарти, но изключително елегантен и с превъзходно обслужване. Намира се на кръстовището на улиците “Улая” и “Тахлия”, където в момента текат големи строителни дейности заради новото метро. Точно там ще се появи една от основните спирки на риядското метро, защото мястото е ключово.

Погледът по протежение на “Улая” стига до “Кингдъм Тауър”, известна с разни други неофициални имена заради формата си. Някои я наричат Отварачката за бира, други Окото на Мородор, защото бегло наподобява кулата във филма “Властелинът на пръстените”.

В другата посока е “Файсалия” - вторият знаков за Рияд небостъргач. Към него е прикрепен и един от по-старите молове на града, който носи същото име като бизнессградата.

“Тахлия” пък е една от най-известните улици в саудитската столица, превърнала се в

модната емблема

на Рияд

В някои части тя дори напомня европейска променада, по която един след друг следват лъскави магазини, модерни кафета в западен стил и ресторанти с фюжън кухня. Една част от тази улица е известна като “Смарт Стрийт”, защото има свободен интернет. Този факт привлича тълпи от хлапетии, облечени по стандартите на западната мода, които със своите смартфони неуморно търсят забавления в снап чат. За риядските младежи – момчета и момичета - снап чат се е превърнал в мания.

Петъчните и съботните вечери тук могат да са особено интересни. Не толкова заради тези, които дрифтират с мощните си мотори и коли по широкото асфалтово платно. По-забавно е дефилето по тротоарите.

Докато с приятели седяхме в едно от бистрата на улицата, минаваха

момичета, които

вееха свободно

косите си

Без хиджаб, без шал дори, без никакво покривало! Невиждана промяна, случила се съвсем скоро.

Инстинктивно посегнах към телефона си. Казах на приятелите си, че точно в този момент сташно бих искал да направя една снимка, макар да знам, че не е редно. Но иначе кой би повярвал? Аз самият не вярвах на очите си. По-добре недей, ще ти повярват и без снимка, посъветваха ме те. В Саудитска Арабия снимането на чужди жени все още се смята за грубо и неприлично посегателство.

Процесите в Саудитска Арабия обаче се развиват с такава скорост, че част от обществото може би все още не е достатъчно подготвена за тях. Но друга, по-голяма част от същото това общество жадно попива промените и дори настоява за още, като казва, че няма време да чака. Саудитска Арабия е чакала твърде дълго.

Едва ли някога някой си е мислил, че ще дойде моментът, в който ще кажем, че най-важните реформи в Близкия изток се случват в Саудитска Арабия. Звучи парадоксално, но е факт.

Преди 10 години, когато за пръв път посетих кралството бях част от малка държавна делегация начело с външния министър. Всички в групата бяхме мъже. Дори стюардесата на правителствения “Фалкон” бе останала в България. На борда имахме мъж, който да сервира напитките. Защо? Защото отивахме в Саудитска Арабия, където “не е за жени”. Инструктажът бе категоричен: никакви фриволности, никакво заглеждане, приказки или какъвто и да било контакт с местни девойки. И когато една вечер се разхождахме с колегите от БНТ на площада до стария кралски дворец, край нас минаха две забулени момичета. Изненадващо се спряха за миг до нас и поздравявайки ни, на английски попитаха как сме. Ние просто наведохме глави и не казахме нищо. Те като че ли малко се позачудиха,

пожелаха ни приятен

престой в Саудитска

Арабия и отминаха Всичко стана много бързо и съвсем неочаквано. Още не мога да простя на себе си това неадекватно поведение. Искаше ми се да можех сега да срещна отново точно тези две момичета да им се извиня и да си поговорим за всичко, което се е случило в страната им.

Сега, в края на 2017 г., Саудитска Арабия изглеждаше някак различно. Най-вече заради хората и тази невидими вибрации, уловими чрез сетивата на човек, вече видял и преживял промени.

В тази спокойна и топла декемврийска вечер насред Рияд, докато гледах младите хора по улицата, радващи се на живота, като че ли

усетих вятър. Този

същия, за който

“Скорпионс” пееха

в московския Горки парк през 80-те.

Take me to the magic

of the moment

On a glory night

Where the children

of tomorrow dream away

In the winds of change...

Това беше наистина магически момент, славна нощ, в която помечтах заедно с тези деца на бъдещето. Децата на една нова Саудитска Арабия.

На другата вечер български приятели, които работят в Рияд, ме заведоха в съвсем друга част на града. В района “Хиттин”, в една от преките на улица “Принц Турки бин Абделазиз ал Ауал” неотдавна бе открит нов азиатски ресторант. За кратко време “Токи” се бе превърнал в много популярно място и без предварителна резервация няма никакви шансове да се намери място. Ресторантът изглеждаше като всяко подобно заведение в Ню Йорк или Париж.

И говоря не толкова за високия стил на обзавеждането и нивото на кухнята, а за обстановката, духа, хората... В първия момент дори не си дадох сметка за това, но по масите имаше предимно жени. И много малко от тях бяха с покрити глави.

На една от масите

дамите разгорещено

обсъждаха

предстоящия концерт

на ливанската певица

Хиба Тауаджи

в Рияд. Преди това пък в града е имало и шоу на американската кънтри сензация Тоби Кейт. Някои още говореха за това преживяване.

И отново се сещам как беше едно време. В Саудитска Арабия нямаше музика дори в асансьорите. Музиката беше забранена. Просто забранена.

Това, което сега се случва в кралството, не са просто реформи. Прилича повече на революция. И зад всичко това, както обясняват саудитските ми приятели, стои един човек. Младият, енергичен и амбициозен принц Мохамед бин Салман.

Престолонаследникът, когото някои свойски наричат помежду си с инициалите му

МБС, е в центъра

на всички значими

събития и реформи,

в Саудитска Арабия. От икономическите реформи до религиозните въпроси. Когато МБС обяви, че е дошло време жените в Саудитска Арабия да шофират, религиозните власти, които винаги досега са се противопоставяли, този път се съгласиха с принца. Замълчаха и когато през октомври той обяви, че страната трябва да се завърне към умерения и балансиран ислям с отваряне към света и всички останали религии. Това откровено опълчване срещу духовенството и могъщия религиозен елит в страната бе не само на думи.

Принцът ангажира млади саудитци, завършили религиозно образование, но активни в социалните мрежи, като противовес на Съвета на религиозните старейшини, който определя политиката на кралството по въпросите не само на вероизповеданието, но и на всички аспекти от обществения живот.

МБС се наложи и над ръководството на религиозната полиция, която десетилетия всяваше страх в обществото. Тази институция все още съществува и дори може да се види на улиците на страната, но далеч не е толкова усърдно фанатична в преследване на догмите.

За пръв път в Саудитска Арабия бяха разрешени смесените празненства – с мъже и жени на едно място. Това се случи по време на тазгодишното честване на националния празник на страната. И дори стадионите в Рияд бяха отворени за жени.

Бин Салман настоява, че

в кралството е

дошло време за

повече забавления

за семействата и младежта. И наред с ограничаване правомощията на религиозната полиция той инициира и създаването на специална администрация, която да промотира събития за наслада и забавление на населението.

Мнозина саудитци вярват, че единствено престолонаследникът може да вземе надмощие над консервативните кръгове, които досега определяха облика на страната. Тази вяра се засили особено след арестите на принцове от така наречения първи кръг - такива, чиито бащи са били крале. Те бяха обвинени в корупция в зашеметяващи размери и повечето се съгласиха да сключат споразумения с прокуратурата, връщайки общо около 100 милиарда долара на хазната.

Така за кратко време МБС успя да си спечели много опасни врагове, едновременно измежду собствените си роднини и сред радикалните ултраконсервативни кръгове. Но той има един много важен коз и той е извън кралския дворец. Става дума за широка подкрепа сред населението. По улиците на Саудитска Арабия мнозинството искрено адмирира действията на младия принц.

Самият той не смята, че реформите, които налага, са преосмисляне или реформа на исляма. Страната просто се завръща към истинските устои на вярата, защото по времето на пророка Мохамед е имало театри, мъжете и жените не са били разделяни, християните и евреите са били уважавани, казва принцът. И хората са съгласни с него.

Сега той е на път да убеди и останалата част от света, че е прогресивен лидер с визия за бъдещето на една страна, доскоро сочена сред най-закостенелите. И ако ние в Източна Европа и бившия съветски блок едно време припявахме за wind of change, може би саудитците скоро ще започнат да възпяват своя prince of change.