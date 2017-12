"Бон Джоуви" и "Дайър стрейтс" влизат в Залата на славата на рокендрола

Групите "Бон Джоуви", "Дайър стрейтс", "Муди блус" и "Карс", и покойната певица Нина Симон ще бъдат въведени в Залата на славата на рокендрола, съобщиха световните информационни агенции.

Списъкът за 2018 г. отбелязва завръщането към "корените" на Залата на славата на рокендрола, след като през последните две години в нея бяха въведени рапъри, като Тупак Шакур и групата N.W.A.(Ен Дабъл Ю Ей), предаде БТА.

"Бон Джоуви", чийто вокалист е Джон Бон Джоуви, е основана през 1983 г. в Ню Джърси и си остава сред най-великите в американската музикална индустрия, като издава албум на всеки две години. Бандата бе на турне в САЩ през 2017 г., за да популяризира албума си "This House is Not for Sale".

Британската група "Дайър стрейтс", чийто фронтмен е китаристът Марк Нопфлър, стана известна през 1979 г. със сингъла си "Sultans of Swing" и записа много хитове през 80-те, включително "Money for Nothing" и "Brothers in Arms". Групата се разпадна през 1995 г., когато Нопфлър започна соло кариера.

Изпълнителите на прогресив рок от 60-те години на миналия век "Муди блус" са известни с редица свои хитове, сред които "Nights in White Satin" и "Go Now". След няколко промени в състави си бандата се готви да тръгне на турне в САЩ през януари следващата година, за да отбележи 50-годишнината от излизането на албума й "Days of Future Passed".

Групата "Карс", сформирана в края на 70-те в Бостън, смесва рок с поп музика, за да създаде хитовете си "Drive" и "Just What I Needed", преди да се разпадне през 1988 г. Бандата се сформира отново през 2010 г., издаде албума "Move Like This" и бе на турне в САЩ през 2011 г.

Певицата, композиторка и активистка за граждански права Нина Симон почина през 2003 г. на 70-годишна възраст. Тя се прочу през 60-те с песните си "To Be Young, Gifted and Black" и "Mississippi Goddam". Елтън Джон и Кание Уест признаха, че са били повлияни от творчеството й.

Церемонията по въвеждането в Залата на славата на рокендрола в Кливланд, Охайо, ще се състои на 14 април следващата година.