Хит на Селена Гомес оглави класацията на "Билборд" за песен на 2017 г.

Хитът "Bad Liar" на Селена Гомес оглави класацията за песните на годината, съставена от критиците на на сп. "Билборд", съобщи Лента.

Това не беше най-големият хит на Селена Хомес през годината. "It AinТt Me" се представи по-добре в класациите и доминираше по радиото. "Bad Liar" обаче беше най-интересната и приятна песен тази година, пише Билборд.

На второ място е Карди Би с "Bodak Yellow" заради свежото звучене и безгрижността.

Трета е "Slide" на Франк Оушън, а четвърта "Despacito" във версията с Джъстин Бийбър, предаде БТА.

В челната десетка влязоха "XO TOUR Llif3" на рапъра Лил Узи Върт, "Humble" на Кендрик Ламар, ремиксът "Mi Gente" на Джей Балвин и Уили Уилям с Бионсе, "Sign of the Times" на Хари Стайлс, "I Feel It Coming" на Уикенд с "Дафт пънк" и "Feel It Still" на група "Порчугъл дъ ман".