Български вина от нестандартни сортове на New Bloom Winery поляха премиерите на „Дъвка за балончета”

Българският филм "Дъвка за балончета" е гледан от близо 11 200 зрители само за седмица. Лентата може да бъде видяна на 55 екрана в 27 града в цялата страна.

Част от екипа на касовия филм ще се срещне и с бургаската публика след специалната прожекция на 18 декември от 20,30 часа в Cinema City в мол „Галерия Бургас”. На събитието ще присъстват актьорите в главните роли Теодора Духовникова и Иван Юруков, режисьорът Станислав Тодоров–Роги, сценаристите Георги Иванов и Тео Чепилов. “За мен като бургазлия тази среща е особено лична и важна. Нямам търпение да видя реакциите на публиката в родния ми град”, сподели Роги.

Премиерата на филма, която вече се състоя в София и Пловдив, съвпадна с още една премиера - на вина. Преди прожекциите модерната изба в Съединение New Bloom Winery представи своите най-нови червени вина в едноименната серия New Bloom. Те са от редките за България сортове Дорнфелдер и Регент. New Bloom Winery са единствените, които ги отглеждат в България. Техните вина се правят от собствени лозови масиви в Тракия.

Серията им New Bloom се допълва от едно бяло и едно розе. Бялото е от сортовете Совиньон блан и Шардоне, а розето - от Каберне Совиньон, Каберне Фран и Сира.

Звездите на филма останаха впечатлени от модерния стил на родните вина. "За нас е чест да подкрепяме българското кино. Във филма открихме част и от нашата философия на работа - всичко в живота трябва да се прави с любов. Какво по-хубаво от това да се наслаждаваме на качествен български филм с чаша качествено българско вино", коментираха от екипа на избата. Други техни популярни винени марки са Face-2-Face и Pixels.

New Bloom Winery успя да се наложи на пазара, като предлага "модерни вина за модерни хора". Така е и аудиторията на „Дъвка за балончета“. Затова не е случайно партньорството между избата и българския филм. То е продължение на световната традиция филмовите компании да си партнират с винарски изби и на премиерите на касовите филми да се презентират качествени вина. Пример за това е световноизвестният режисьор Франсис Форд Копола, който има собствена винарска изба и промотира вината си на всички свои премиери. „Виното и правенето на филми са две велики изкуства“, казва Копола.