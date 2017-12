Марина Цекова вместо Виктор Николаев за 3 дни в сутрешния блок на Нова тв

Вечният коледен хит на Марая Кери за пръв път в топ 10 на класацията на "Билборд" Празничната песен "All I Want for Christmas Is You" на Марая Кери за пръв път влезе в челната десятка на чарта Хот 100 на сп. "Билборд", съобщи Контактмюзик.