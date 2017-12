Вечният коледен хит на Марая Кери за пръв път в топ 10 на класацията на "Билборд"

Празничната песен "All I Want for Christmas Is You" на Марая Кери за пръв път влезе в челната десятка на чарта Хот 100 на сп. "Билборд", съобщи Контактмюзик.

Песента бе издадена преди 23 години и макар че е излъчвана от радиа в целия свят и е стриймвана над 217 милиона пъти в платформата Спотифай, никога не е оглавявала класациите във Великобритания и САЩ, предаде БТА.

47-годишната певица е много радостна, след като песента й в момента заема 9-о място в чарта. Марая увери, че не би могла да получи по-хубав подарък за Коледа.

"Това е толкова хубав коледен подарък - каза Кери, която е композирала и продуцирала песента заедно с Уолтър Афанасиеф. - Като авторка на песни се чувствам поласкана, че "All I Want for Christmas Is You" за пръв път попадна в челната десятка на класацията. Не съм и помисляла, че това някога ще се случи. Искам да благодаря на всички, които свързаха тази песен със своята коледна традиция."

Миналата седмица "All I Want for Christmas Is You" се изкачи до второ място в британската класация.