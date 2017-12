Еминем сътвори история в класацията на "Билборд" за албуми

Рапърът Еминем сътвори история в престижната класация Топ 200 на "Билборд", ставайки първият изпълнител, оглавил я с осми пореден албум, съобщи сайтът на изданието, цитиран от БТА.

По данни на Нилсен Мюзик от новия албум "Revival" на Еминем за периода на отчитане са продадени 267 000 единици, които му отреждат първенството. Така рапърът от Детройт става първият изпълнител в историята на чарта с осем поредни албума, дебютирали на първо място.

Преди Еминем се е позиционирал директно на върха в класацията с албумите "The Marshall Mathers LP 2" (2013), "Recovery" (2010), "Relapse" (2009), "Curtain Call: The Hits" (2005), "Encore" (2004), "The Eminem Show" (2002) и "The Marshall Mathers LP" (2000). Второ място в седмичния чарт заема певицата Тейлър Суифт със 133 000 продадени единици от албума "Reputation". Следва рапърът Джи-Изи със 122 000 продадени единици от тавата "The Beautiful & Damned". Челната петица в класацията Топ 200 на "Билборд" за албуми се допълва от певеца и автор на песни Ед Шийран с ":" (Divide) (90 000 продадени единици) и вокалната група "Пентатоникс" с "A Pentatonix Christmas" (75 000 продадени единици). /Елена Христова