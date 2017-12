Холандски музикант ще свири на лютня в БНР

Холандският музикант Йозеф ван Висем ще изнесе камерен концерт за лютня във Второ студио на БНР на 23 февруари догодина. На следващия ден ще гостува в Пловдив. Участието му ще бъде в рамките на десетото юбилейно издание на фестивала “Аларма Пънк Джаз” на програма “Христо Ботев”.

Йозеф ван Висем е автор на музиката към филма “Само любовниците остават живи” на Джим Джармуш, за която печели награда на кинофестивала в Кан. През годините е работил с музиканти като Тетуци Акияма, Гари Лукас, Кейджи Хайно, Грег Ковалски, Доминго Гарсия-Уидобро. Освен със самостоятелни изяви той излиза пред публика и като част от формациите Brethren Of The Free Spirit и Heresy Of The Free Spirit. А неотдавна - на 10 ноември, излезе новият му албум Nobody Living Can Ever Make Me Turn Back.

По време на концерта си в БНР музикантът ще бъде подгряван от Nocktern на пиано. В Пловдив пък преди него ще излезе триото за средновековна музика Ambient Folklore.