Любов, Париж, Коледа и книги – четири вълшебни думички за читателите

Любов, Париж, Коледа и книги са основните вкусни съставки на бонбонения роман “Малката книжарничка край Сена” (ИК “Сиела”) на британската писателка Ребека Рейзин.

Няколко месеца преди Коледа две приятелки, които живеят от двете страни на Океана, решават да си разменят градовете и… книжарниците. Французойката Софи, която страда по неверен мъж, иска да избяга от Париж и заминава за САЩ, за да поеме книжарницата на американката Сара. Приятелят на Сара - красивият млад журналист Ридж, пътува по работа из целия свят, затова тя поема към Париж, където има по-голям шанс да се виждат.

Само че във френската столица Сара не намира идилията, която очаква. Тя се изправя пред безброй препятствия - запознава се с различни и невинаги приятелски настроени хора, успява да се пребори с редица непредвидени обстоятелства, налага доста промени, нарушавайки наложените от години правила за работа, и разкрива дълбоко пазена от най-големия си съперник в книжарницата тайна.

Междувременно известен писател, който всекидневно прекарва часове наред в малката книжарничка край Сена, се вдъхновява от чантичка със стари любовни писма, която случайно намират заедно със Сара. Кой е авторът на тези писма? Ще успее ли Сара да се справи предизвикателствата, с които животът я предизвиква сред книгите в Париж? Това ще разберем от страниците на романа “Малката книжарничка край Сена” от Ребека Рейзин.

Ребека Рейзин е истински библиофил. Зад гърба си има няколко публикувани истории в антологии и списания. „Малката книжарничка край Сена” е първият ѝ роман, но в библиографията ѝ фигурират още няколко романа, сред които и останалите два от серията, посветена на книгите и Париж – The Little Antique Shop under the Eiffel Tower и The Little Perfume Shop off the Champs-Elysees.

Героите на Ребека обикновено са сърдечни, готови да се притекат на помощ на всеки, вярващи в доброто и в любовта. Персонажите, с които ни среща на страниците на “Малката книжарничка край Сена”, не правят изключение.

