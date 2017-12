На 1 януари 2018 г. планетата ще наброява 7.444 милиарда жители

Излезе официалният трейлър на продължението на хитовия мюзикъл "Mamma Mia". Втората част ще носи името "Маmmа Мia: Here we go again" и отново ще е с песни на АBBA. В трейлъра към филма обаче не са показани нови кадри с Мерил Стрийп, присъстват само сцени от първата част с любимата на много хора актриса, предава Би Би Си.