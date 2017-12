Гостуването на бродуейския мюзикъл "Евита" се отлага, билетите може да се връщат

Ще участва ли Мерил Стрийп във втората част на "Mamma Mia" (Видео) Излезе официалният трейлър на продължението на хитовия мюзикъл "Mamma Mia". Втората част ще носи името "Маmmа Мia: Here we go again" и отново ще е с песни на АBBA.