"Шугърленд" и Ник Джонас ще пеят на "Таймс скуеър" в новогодишната нощ

Сформиралото се наново дуо "Шугърленд" се готви да пее в новогодишната нощ в рамките на специално предаване на телевизия Ей Би Си с водещ Райън Сийкрест, предаде ЮПИ.

Ежегодното телевизионно събитие, което се излъчва на живо от Таймс скуеър в Ню Йорк, освен това ще е с участието на Ник Джонас, Камила Кабело, Кели Кларксън и Кейн Браун, предава БТА.

Марая Кери също ще се качи на сцената. В миналогодишното издание на новогодишния концерт Кери имаше технически проблеми, докато изпълняваше своя песен.

Членовете на "Шугърленд" Дженифър Нетълс и Крисчън Буш наскоро се събраха отново за церемонията по връчването на наградите на Асоциацията за кънтри музика. Нетълс и Буш връчиха на "Брадърс Озбърн" приза за вокален дует на годината.

"Шугърленд" пусна първия си сингъл от повече от 6 години - "Still the Same". Той е от новия албум на дуото, който се очаква да излезе през 2018 г.

На Таймс скуеър в новогодишната нощ ще пеят също Лорън Алейна и Анди Грамър.