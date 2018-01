Най-очакваните филми през 2018 година

Според IMDB - сайта на кинаджиите, на чиято класация изцяло се доверяваме, най-очакваният филм през 2018 г. е “Изтребление” (Annihilation).

Странното е, че той не е от многото филми за супергерои и продължения, които са планувани да ни се случат. Това е последният проект на режисьора на “Ex Machina: Бог от машината” Алекс Гарланд.Всичко друго е продължения на продълженията безкрай и изцеждане на всеки възможен долар от старите муцуни, които имат верни фенове.

Любовта и

романтиката

напоследък не продават добре не само прах за пране, но и филми. Но все пак на 14 февруари - Валентиновден, ще излезе третата и последна порция от любовната сага - от т.нар. порно за мамчета , за Крисчън и Анастейжа - “50 нюанса: освободени”. От чиста злобичка, както би казал Карлсон, който живее на покрива, ще ви издам, че Крисчън ще забрави садомазо закачките и ще се кротне като бащица на две дечица - е, едното на път. Но се случва Анастейжа да си мечтае за червената стая на болката... Милата тя!

Стивън Спилбърг отново доказва, че е най-най-креативният сред великите режисьори. Прави удар в десетката с “Играч първи, приготви се” (Ready Player One), защото завърта игра в играта.

Този филм е базиран на популярната книга на Ърнест Клайн и се харесва на геймърите. Става дума за историята на дизайнер на видеоигри милиардер, който умира и оставя цялото си състояние на

геймър късметлия,

който трябва да открие “великденското яйце” във виртуалната реалност на играта. Сценарият съдържа елементи от всички филми от 80-те, включително “Трон”, “Акира” и “Кошмари на Елм Стрийт”. С участието на Оливия Кук, Саймън Пег, Ти Джей Милър и Лена Уейт. Ще излезе по кината на 20 март.

“Дисни” се надяват да изстискат колкото се може повече пари от неостаряващия хит “Междузвездни войни”, след като го купиха от “Лукасфилм” за 4 милиарда долара. Осмият и деветият филм от поредицата са сигурни, но същевременно през 2018 г. феновете ще се насладим и на една странична история от тази вселена - на Хан Соло.

Няма да се мине и без фантастични животни, и то с указания къде да ги намерим - в златната мина на Джоан Роулинг, разбира се! Продължението е в подготовка, за да ни покаже приключенията на Нют Скамандър (Еди Редмейн) и неговите приятели в света на магьосниците. След представянето на Гелърт Гринделвалд (Джони Деп) и споменаването на Албъс Дъмбълдор вторият филм се очаква да постави началото на вековната битка между професора и неговия пакостлив бивш приятел. Да не забравим крадливото зайче Питър! Героят на Биатракс Потър оживява на екрана и има безброй очакващи го фенове.

Ето и подробности по някои от проектите.

Може да се спори по подбора ни (посипваме си главата с пепел!) защото се задават и “Пасажер” с Лиъм Нийсън, “Лабиринт: Последният кандидат”, “Черната пантера”, нов епизод от Tomb Raider, “Гънка във времето”.

Боксофисът ще покаже дали сме познали.

"Бандата на Оушън" - вече от жени

Женският римейк на “Бандата на Оушън” ще се появи в киносалоните през лятото на 2018 г., съобщиха от продуцентската компания Warner Bros. Как се справят Риана и останалите 7 жени във филма с триковете в кримисредите, ще проследим след световната премиера на 8 юни. В престъпната група ще влязат още Сандра Бълок, Ан Хатауей, Сара Полсън, Хелена Бонъм Картър, Кейт Бланшет, Минди Калинг и рапърката Awkwafina.

Режисьор е Гари Рос, а Стивън Содърбърг и Джордж Клуни, работили по предходните три ленти, са продуценти на проекта.

Мат Деймън ще се разпише със скромно участие и в женската версия на историята.

"Смърнотосни машини"

Хиляди години след като цивилизацията е унищожена от катаклизъм, човечеството се е пригодило към новите условия. Гигантски подвижни градове сноват по повърхността на Земята, поглъщайки по-малки движещи се градчета. Том Натсуърти (Робърт Шийн, Геобуря), който живее в ниските етажи на подвижния Лондон, ще се окаже в битка на живот и смърт, след като се сблъсква с опасната бегълка Хестър Шоу (Хера Хилмар, “Демоните на Да Винчи”).

Двете напълно противоположни личности, чиито пътища никога не трябва да са се пресичали, ще създадат съюз, чиято съдба е да промени бъдещето.

Оригинално заглавие: Mortal Engines.

По романа на Филип Рийв.

Отмъстителите: Война без край

Докато отмъстителите и техните съюзници продължават да предпазват света от заплахи, от космическите сенки изплува нова опасност. Танос е деспот, събрал шестте притежаващи невъобразима сила артефакта, наречени Камъни на безкрайността. Иска да ги използва, за да наложи волята си върху цялата реалност. Съдбата на Земята никога не е била по-несигурна. От “Дисни” постоянно се завръщат към тази история от франчайза на “Марвел”, откакто през 2012 г. “Отмъстителите” мина успешно из киносалоните.

Mamma Mia!

Here We Go Again

Втората част на мюзикъла очаквано се съсредоточва върху младата Софи (Аманда Сийфрид). В първия филм тя се опитваше да намери баща си, който да я отведе до олтара в сватбения ден. Тогава обаче се появиха цели трима. Все още не е съвсем ясно как продуцентите ще придвижат сюжета, но при всички случаи ще видим как майката Дона (Мерил Стрийп) се среща и с тримата - Сам Кармайкъл (Пиърс Броснан), Хари Брайт (Колин Фърт) и Бил Андерсън (Стийл Скарсгард), през годините. В продължението има повече песни на АББА, невключени във филма от 2008 г., заедно с някои от най-големите хитове на групата.

Междузвездни войни -

този път с историята на Хан Соло

Втори самостоятелен филм извън поредицата “Междузвездни войни”. Вниманието е върху Хан Соло. Олдън Еренрайк е избран за ролята, изпълнявана от Харисън Форд, сред 4000 кандидати (помним го от “Аве, Цезар”). Той и Чубака (Йонас Суотамо) действат (може би пиратстват), преди да се присъединят към Въстанието. Премиерната му дата у нас е 25 май - два дни след световната премиера. “Той сумти, оплаква се, циничен е, но притежава най-голямото сърце в галактиката, умен е, но не е хитър. Иска да мине за твърд, но е много мил”, казва за героя - двадесетинагодишния тогава Соло, режисьорът Лорд.

“Xищникът 6”

Този филм щe дoведе нa гoлeмия eкpaн нaй-извecтнoтo и cмъpтoнocнo извънзeмнo, кoeтo e poдeно в оригинала от 1987 г. - клacичecкa нayчнa фaнтacтикa, peжиcиpaна oт Джoн Maктиъpнън, c yчacтиeтo нa Apнoлд Швapцeнeгep. Премиерата се очаква на 2 март. Сюжетът на новата продукция разказва за бивш морски пехотинец, които намира зла извънземна раса на Земята. Но никой не му вярва. Неговият син аутист, когото всички в училище обиждат, става ключова фигура в схватката с Хищника. Детето има способността да учи невероятно бързо езици и може да се разбира с пришълците.

“Филмът е част от митологията на поредицата”, казва режисьорът Шейн Блек. Ще сме свидетели на най-мащабния филм, твърдят продуцентите.

"Мисията невъзможна 6"

Ще я гледаме у нас на 27.7. Том Круз пак е в стихията си. Пострада на снимките по време на каскада, опитвайки се да скочи от един покрив на друг. Това е шестата изява на агента на IMF Итън Хънт (Том Круз). Снимките са били във Франция - Париж, Нова Зеландия, Великобритания и Индия.

“Мисията невъзможна 6” е режисирана от Кристофър Маккуори, който е отговорен и за “Мисията невъзможна: Престъпна нация”. Към Ребека Фъргюсън (Илса Фауст) и Мишел Монахан (Джулия) се присъединяват и нови женски образи във все още неясни роли - Анджела Басет и Ванеса Кърби.

Хенри Кавил, изпълнил ролите на Супермен в “Човек от желязо” и “Батман срещу Супермен: Зората на справедливостта”, е началникът на Том Круз в новата лента.

"Мегаладон"

Тази 22-метрова акула Мегалодон, колкото и да е древна и умна, не знае с кого си има работа! Джонас Тайлър (Джейсън Стейтъм) ще й разкаже играта, защото вече е опитвал зъбките й. То е също като историята защо не са наели Брус Уилис да играе в “Титаник” - щеше да спаси кораба... Сега една дълбоководна подводница, част от международна програма за изследване, е нападната от гигантско създание, което се смята за изчезнало, и лежи извън строя на океанското дъно с хванат в капан екипаж. Собственикът - китайски океанограф, наема експерт в дълбочинни спасявания да избави екипажа на подводницата. Той трябва да се пребори със страховете си и да рискува собствения си живот, за да спаси всички, изправяйки се отново пред големия и страшен хищник.

"Зайчето Питър"

Какво да ви посъветваме? Освен да си купите книжките за крадливото зайче Питър, издание на КК “Труд”, с прекрасни илюстрации, преди да гледате с децата си филма.

Президентът Георги Първанов вече ги взе за внуците си в луксозното им издание с твърди корици!

Моля, внимавайте! Внимателно посъветвайте децата да не се опитват са скролват картинките. Не се местят така. Прелистват се!

Приказките на Биатрикс Потър, забавлявали поколения деца, сега са обект на прекрасна анимация, която се очаква да бъде хит през 2018 г. Игралната версия, включваща CGI анимация, е за непокорното и пакостливо зайче, опитващо се да се промъкне в зеленчуковата градина на фермера г-н Макгрегър. Войната между тях е епична. Започва с опита на Питър да преодолее клопките на фермера и да си похапне на корем. Следват още приключения.

У нас излиза на екран на 30 март.

"Изтребление"

Режисьор и сценарист на “Изтребление” (Annihilation) е Алекс Гарланд, по поредицата романи на Джеф Вандърмиър. В ролите са Натали Портман, Оскар Айзък, Джина Родригес, Теса Томпсън, Дженифър Джейсън Лий, Соня Мизуно и др. Премиерата у нас е на 23 февруари.

Човечеството се сблъсква с мистериозна и смъртоносна територия, наречена “Зона Х”. След необяснимата си поява преди няколко години, “Зона Х” непрекъснато увеличава своята площ, разрушавайки всички села и военни бази по пътя си, и ако хората не открият начин да спрат разширяването , тя ще започне да поглъща градове - и в крайна сметка целия свят. Надеждата за спасение пада на плещите на Лина (Натали Портман) - биолог, част от екип от пет жени учени, които се отправят на невероятно опасна и рискована мисия в “Зона Х”.

Лина рискува собствения си живот, присъединявайки се към самоубийствената експедиция. Петте жени откриват, че “заразените” територии са трансформирани в красива и магическа гора. Много скоро разбират, че външният вид лъже и зад привидната красота на зоната се крие истинска опасност.