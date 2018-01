Ед Шийран и Лиъм Галахър с най-много продадени винилови албуми в Англия

Продажбите на винилови плочи през 2017 г. са се увеличили с 26,8 процента спрямо предишната, като най-търсени са били новите албуми на Ед Шийран и Лиъм Галахър, съобщи сп. "Ню мюзикъл експрес".

Албумът на Ед Шийран ":" е с най-големи продажби. "As You Were" на Лиъм Галахър е най-бързо продаваният на винил от 20 години, предаде БТА.

Общо през миналата година във Великобритания са купени 4,1 милиона винилови албума, като доминират британски изпълнители.

На трето място след Ед Шийран и Лиъм Галахър е групата "Флийтуд Мак" с албума "Rumours". Следва саундтракът към филма "Пазители на галактиката". Пети е "Back To Black" на Ейми Уайнахус. Следват "Human" на Раг ен Боун Ман, "The Dark Side Of The Moon" на "Пинк флойд", "Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band" на "Бийтълс". Челната десетка се допълва от "What's The Story Morning Glory" на "Оейзис" и "Legacy" на Дейвид Боуи.