Певицата Мери Джей Блайдж ще получи звезда на Алеята на славата

Певицата Мери Джей Блайдж, която се нарежда сред най-успешните изпълнители на ритъм енд блус, ще бъде почетена със звезда на холивудската Алея на славата, предаде ДПА.

Звездата на 46-годишната Блайдж, изявяваща се и като продуцентка и актриса, ще бъде 2626-ата на прочутата алея.

Церемонията по откриването й ще се състои на 11 януари. На нея се очаква да присъства рапърът и продуцент Шон "Диди" Кумс Кумс е дългогодишен приятел и сътрудник на певицата и е продуцирал дебютния й албум "What's the 411?" (1992), предаде БТА.

Мери Джей Блайдж е носителка на девет награди "Грами". От албумите й са продадени над 500 милиона копия по света. Сред хитовете й са "Family Affair", "Be Without You", "Real Love", "Just Fine". Миналата година певицата издаде 14-ия си студиен албум, озаглавен "Strength of a Woman" и включващ сътрудничества с Кание Уест и Миси Елиът.

Блайдж ще се бори за две отличия на предстоящите награди "Златен глобус". Певицата получи номинации за най-добра актриса в поддържаща роля за филма "Затънали в кал" ("Mudbound"), както и като съавтор на парчето "Mighty River", което ще се съревновава в категорията за оригинална песен.