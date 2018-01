Ед Шийран е начело на британските музикални класации и през 2018-а

Ед Шийран продължи господството си в британските музикални класации и през новата година, като оглави и листата за албуми с ":" (Divide), и за сингли с "Perfect", съобщи Прес асосиейшън.

Съвместният сингъл на Шийран с Еминем "River" започна годината под номер 2. На трето място се изкачи "Man's Not Hot" на рапъра Биг Шак. Следват "Anywhere" на Рита Ора и "Havana" на Камила Кабело, предава БТА.

В класацията на албумите на второ място е Сам Смит с "The Thrill Of It All". "Human" на Раг ен Боун Ман се изкачи на трето място. На четвърто е "Revival" на Еминем. Петото място зае саундтракът към филма "Най-великият шоумен" с Хю Джакман и Зак Ефрон. Той се изкачи с 15 позиции, откакто филмът излезе по екраните във Великобритания.