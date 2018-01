Пинк ще пее на старта на Супербоул, Джъстин Тимбърлейк на полувремето

На популярната певица Пинк ще се падне честта да изпълни националния химн преди старта на Супербоула на 4 февруари, предаде Асошиейтед прес.

Звездата беше поканена да гастролира на "Банк стейдиъм" в Минеаполис. На паузата в полувремето ще пее Джъстин Тимбърлейк, който ще бъде хедлайнер на програмата.

Пинк пусна седмия си студиен албум "Beautiful Trauma" през октомври миналата година, а водещият сингъл от него "What About Us" беше номиниран за награда "Грами" този месец.