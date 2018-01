Долорес О'Риърдън си отиде на 46 г., страдала е от биполярно разстройство (Обзор)

Вокалистката на Cranberries Долорес О'Риърдън бе намерена мъртва в хотелската си стая в Лондон в понеделник сутринта. Кончината на 46-годишната ирландска звезда, която през 90-те години направи бандата световноизвестна, е абсолютно неочаквана за нейните близки и за многобройните фенове, защото няма данни да е страдала от някакво сериозно заболяване. А според полицията няма подозрителни обстоятелства около смъртта . Каква е причината все пак, се очаква

да бъде съобщено

от съдебния лекар,

засега друга информация няма. Семейството на звездата е в шок и е помолило да не бъде притеснявано в този толкова тежък момент.

Трагичната новина бе съобщена на фейсбук страницата на Cranberries, след което музикантите от групата пуснаха нов пост, в който споделят, че са съкрушени от загубата. Чувстват се привилигировани, че са били заедно толкова години, и заявяват, че светът е загубил един голям артист. Още куп световни имена изказаха своята тъга от ранната смърт на певицата. Сред тях бяха U2, които пуснаха архивен кадър от най-силния период на Cranberries, на него музикантите от бандата са заедно с легендата Боно. Ерос Рамацоти също отдаде своята почит, а ирландският президент Майкъл Хигинс заяви, че това е голяма загуба за ирландската култура и всички нейни почитатели.

Долорес О'Риърдън бе в Лондон с намерението да запише кавър на Zombie, един от големите хитове на групата, станали причина да се изкачат на върха в музикалните класации. Засега няма съмнения, че може сама да е посегнала на живота си. Дайн Уейт от звукозаписната компания, с която е трябвало да работи, е казал, че е получил от певицата послание, в което тя изглеждала ентусиазирана и развълнувана заради предстоящия проект, който така и не направи.

Долорес О'Риърдън се присъединява към Cranberries през 1990 г, а бандата става популярна още с дебютния албум Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? През 2003 г. се разделят, тъй като вокалистката иска да прави самостоятелна кариера, но се събират отново през 2009 г. Миналата година бандата отменя турнето си заради заболяване на Долорес. Тя изпитва силни болки в гърба, заради които не може да издържи обиколката.

Певицата се радва на световна слава, но личният живот не е толкова розов. Едва 8-годишна,

тя е била

насилвана

сексуално

от човек, на когото е вярвала, а издевателствата са продължили четири години. Вероятно това е една от причините по-късно да има сериозни емоционални проблеми. Певицата преживява изключително тежко и смъртта на баща си, който умира от рак през 2011 г. Две години по-късно тя взема свръхдоза, но лекарите успяват да я спасят. През 2014 г. след 20-годишен брак се развежда със съпруга си Дон Бъртън, бивш тур мениджър на “Дюран Дюран”. Двамата имат три деца.

Стресът от раздялата отново разклаща нервите на Долорес и тя е арестувана след нападение над пилот и стюардеса, докато пътува в самолет. Междувременно става ясно, че е поставена диагноза биполярно разстройство. С това неприятностите в живота на талантливата изпълнителка не свършват. В интервюта признава, че се случва да прекалява с алкохола и да обръща по цяла бутилка твърд концентрат. След концерти не можела да заспива и си сипвала по една чаша, но не оставала само с нея.