Доли Партън с два рекорда на Гинес

Доли Партън постави два рекорда на Гинес с постиженията си в американската класация за кънтри музика, съобщи Контактмюзик, цитиран от БТА.

Легендарната певица, която е на 71 години, е с най-много хитове в класацията на "Билборд" за кънтри песни - 107. Другото й постижение е, че е имала песен в топ 20 на същата класация в продължение на шест десетилетия, като се започне от първия й авторски сингъл "Something Fishy" от 1967 г.

С постижението си Доли Партън задминава Риба Макинтайър и покойния Елвис Пресли.

Когато получи двете си свидетелства от Гинес, Доли Партън каза, че е "благословена и изпълнена със смирение".

Певицата, която е на 71 години, не показва никакви признаци да забави темпото. Миналата година тя издаде първия си албум за дeца "I Believe in You". Предишният й албум "Pure & Simple" излезе през 2016 г., пет десетилетия след дебютния "Hello, I'm Dolly".