Вижте номинациите за тазгодишните награди "Оскар" (Видео, снимки)

Американската Академия за кинематографично изкуство и наука обяви номинациите за тазгодишните награди "Оскар", като фаворит е филмът "Формата на водата" на Гийермо дел Торо.

Номинациите обявиха президентът на Академията за кинематографично изкуство Джон Бейли, актрисата Тифани Хадиш и актьорът Анди Серкис.

Тази година за признанието "Най-добър филм" ще се борят продукциите "Формата на водата", "Призови ме с твоето име", "Най-мрачният час", "Дюнкерк", "Бягай!", "Лейди Бърд", "Призрачна нишка", "Вестник на властта" и "Три билборда извън града".

Сали Хокинс за "Формата на водата", Франсис Макдорманд за "Три билборда извън града", Марго Роби за "Аз, Тоня", Сирша Ронан за "Лейди Бърд" и Мерил Стрийп за "Вестник на властта" са номинирани за "Оскар" в категорията за най-добра актриса.

С номинации за най-добър актьор са Тимъти Шаламе за "Призови ме с твоето име", Даниъл Дей-Луис за "Призрачна нишка", Даниел Калуя за "Бягай!", Гари Олдман за "Най-мрачният час" и Дензъл Уошингтън за "Роман Дж. Израел".

Номинация в категорията за най-добър режисьор получиха Грета Гъруиг за "Лейди Бърд", Кристофър Нолан за "Дюнкерк", Джордан Пийл за "Бягай!", Пол Томас Андерсън за "Призрачна нишка" и Гийермо дел Торо за "Формата на водата".

В категорията за най-добра поддържаща женска роля са номинирани певицата Мери Джей Блайдж за изпълнението си в "Затънали в кал" ("Mudbound"), Алисън Джани за "Аз, Тоня", Лесли Манвил за "Призрачна нишка", Лори Меткалф за "Лейди Бърд" и Октейвия Спенсър за "Формата на водата".

В категорията за най-добра поддържаща мъжка роля са номинирани Уилям Дефо за " Проектът Флорида", Уди Харелсън за "Три билборда извън града", Ричард Дженкинс за "Формата на водата", Кристофър Плъмър за "Всичките пари на света" и Сам Рокуел за "Три билборда извън града".

Номинации в категорията оригинален сценарий получиха "Болест от любов", "Болест!" , "Лейди Бърд", " Формата на водата" и "Три билборда извън града".

А номинации в категорията адаптиран сценарий - "Призови ме с твоето име", "Играта на Моли", "Логан", "Катастрофалният артист" и "Затънали в кал".

В категорията за най-добра анимация са номинирани "Тайната на Коко", "Да обичаш Винсент", "Фердинанд", "Бебе Бос" и "Бредуинър".

В категорията за визуални ефекти са номинирани филмите "Междузвездни войни: Последните джедаи", "Блейд Рънър 2049", ''Пазители на галактиката 2" ''Конг: Островът на черепа" и ''Войната за планетата на маймуните".

В категорията за оригинална музика номирани са прочутият композитор Джон Уилямс за "Междузвездни войни: Последните джедаи", Ханс Цимер за "Дюнкерк", Джони Грийнууд за "Призрачна нишка" ("Phantom Thread"), Александър Депла за "Формата на водата" и Картър Бъруел за "Три билборда извън града".

В категорията Чуждоезичен филм номинирани са "Фантастична жена" от Чили, "Обидата" на Франция/Ливан, руският "Нелюбов", "За тялото и душата" от Унгария, "Квадратът" от Дания.

В категорията за най-добър документален филм са номинирани "Abacus: Small Enough to Jail", "Лица, места", "Икар", "Last Men in Aleppo", "Strong Island".

В категорията за песен от филм са номинирани "Mighty River" от "Затънали в кал" ("Mudbound"), ''Mystery Of Love" от "Призови ме с твоето име", "Remember Me" от "Тайната на Коко", "Stand Up For Something" от "Маршъл", "This Is Me" от "Най-великият шоумен".

Наградите "Оскар" ще бъдат раздадени за 90-и път на 4 март на церемония в театър "Долби" в Лос Анджелис. Водещ на шоуто ще бъде комикът Джими Кимъл.