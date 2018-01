За юбилея си "Лед Цепелин" преиздават свой концертен албум

Във връзка с петдесетата годишнина от своето основаване британската група "Лед Цепелин" ще преиздаде концертния си албум от 2003 година "How The West Was Won", съобщава Контактмюзик.

Ремастерирането на тавата ще бъде под опеката на китариста на бандата Джими Пейдж. Тя ще бъде пусната на пазара на 23 март в различни формати, включително на винил и Блу-рей диск, предава БТА.

Албумът "How The West Was Won" включваше поредица от концертни изпълнения на "Лед Цепелин", записани в арени в Лос Анджелис и Лонг бийч на 25 и 27 юни 1972 година. Тогава съставът на фронтмена Робърт Плант и виртуозния китарист Джими Пейдж беше на върха на кариерата си.

Във връзка с юбилея членовете на бандата обещаха на феновете си, че ще им предложат много изненади, включително и неизвестни парчета.

"Лед Цепелин" бяха основани през 1968 година и в бандата свиреше барабанистът Джон Бонам до кончината му през 1980 година, припомня сайтът.