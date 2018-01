Певицата Синди Лупър продаде дома си в Кънектикът

Носителката на награди "Грами", "Еми" и "Тони" Синди Лупър продаде дома си в Кънектикът, в който живееше от повече от три десетилетия, съобщи Асошиейтед прес.

Къщата с площ близо 3900 кв.м в Стамфорд бе продадена за малко повече от 800 000 долара, т.е. за далеч по-малко от исканите за нея през месец май м.г. 1,25 милиона долара, предава БТА.

Агентът по недвижимите имоти Майкъл Левентал заяви, че къщата предизвикала значим интерес сред купувачи в чужбина.

Лупър купила дома през 1986 г.

През 1985 г. тя бе отличена с "Грами" за най-добър нов изпълнител за дебютния си албум "She's So Unusual", включващ песни, станали по-късно хитове, като "Girls Just Want to Have Fun". През 1995 г. спечели "Еми" за превъплъщението си като гостуващ изпълнител в сериала "Mad About You", а през 2013 г. - награда "Тони" за ролята си в хитовия бродуейски мюзикъл "Секси ботуши".