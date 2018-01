Милица Гладнишка става Джеймс Бонд

Софийската филхармония ще представи музиката от филмите за Джеймс Бонд. Събитието ще бъде на 18 февруари в зала “България”.

Първата лента от прочутата поредица се появява преди 56 години, а тепърва предстои на голям екран да излезе и 25-ият филм от историята, която вече се превърна в класика.

Концертът ще бъде под диригентската палка на маестро Найден Тодоров. В ролята на специалния агент ще влязат не само мъже, но и жени. На сцената ще бъдат Милица Гладнишка, Криста, Рут Колева, Ягода Тренева. Със свои изпълнения ще се включат Боби Косатката и Живко Станев.

Заедно със Софийската филхармония ще свирят и Стоян Джаферов - китара, Богомил Енчев - барабани, Светослав Неделчев - бас, и Филип Александров - клавишни. Ще звучат превърналите се в световни хитове Diamonds Are Forever, The World Is Not Enough, Golden Eye и Skyfall.