Неподозирани факти за филмови класики

Саундтракът в един филм е толкова важен колкото таланта и хонорарите на актьорите, сценария, режисурата и всичко останало, което прави един филм кинаджийско произведение. Представете си само как Салма Хайек извива прекалено сластното си тяло, оскъдно прикрито с бял питон, пред смаяния поглед на Тарантино и Джордж Клуни в „От здрач до зори” не под звуците на After Dark на Тито и Тарантула, а под съпровода на „Барби Гърл” на Aqua.

Или пък Джон Траволта и Ума Търман губят шанса си да се разпишат в историята с една от най-безцеремонно добрите танцови сцени на всички времена в „Криминале”, защото Тарантино е подбрал пънкарията Anarchy In the U.K. на титаните от Sex Pistols вместо отнасящото You Never Can Tell на Чък Бери. Добре де, не е особено добро сравнение, защото и двете парчета са брилянтни, а защото просто филмът щеше да е тотално различен като усещане.

Разбира се, всичко започва с приказка. Пълнометражната версия на „Снежанка и седемте джуджета” е първата лента, за която е писан саундтрак и е първата, която пуска мелодията си за свободна продажба. Единствената номинация за „Оскар”, която получава този иновативен целулоиден шедьовър, е именно за най-добра оригинална музика.

По улиците на Филаделфия в града на ангелите

Странното е, че само година след като Аланис Морисет написва божественото Uninvited, намерило място в саундтрака на „Град на ангели”, канадката изиграва Господ в „Догма” на Кевин Смит. За нечовешки добрия „Филаделфия” целият екип дава отвъд всичко от себе си. Режисьорът Джонатан Дем иска да накара хора, които не са запознати със СПИН да отидат да гледат филма му пионер, който показва самотата и дискриминацията срещу жертвите на болестта. Самият той кани Брус Спрингстийн да напише The Streets of Philadelphia – песен, която по-късно печели „Оскар” и която буди емоцията от филма всеки път, когато човек я чуе. Целият текст продължава ТУК.