Бели рози в звездната нощ на наградите "Грами" (Галерия)

Звездите на червения килим в Медисън Скуеър Гардън в Ню Йорк, където се проведе юбилейна церемония за наградите Грами, носеха бели рози, за да изразят солидарност с движенията срещу сексуалния тормоз - "Time Up" и "#MeToo", предаде Асошиейтед прес.

Водещ на церемонията бе музикантът Пол Шафър, предаде БТА.

Американският ритъм енд блус певец Бруно Марс бе удостоен с шест награди Грами, включително в категорията най-добър албум на годината за "24K Magic", на церемонията в "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк.

За първи път артистът, роден в Хавай, получава най-престижната награда Грами за албум.

Марс получи също Грами за песен на годината и за запис на годината, отбелязва АФП.

Рапърът Джей-Зи не получи нито една от наградите Грами в осемте категории, в които бе номиниран и реши да не пее на церемонията, посочва Ройтерс.

Британският поп певец Ед Шийран получи две награди Грами - за най добър албум с поп вокал за албума "Divide" и за най-добро изпълнение на поп соло за "Shape of You".

26-годишният Шийран, който не присъства на церемонията в Ню Йорк, бе номиниран за най-добър албум с поп вокал заедно с Лейди Гага, рок групата Колдплей и Кеша.

Той бе сред фаворитите в тези две категории, но отпадна от основните, отбелязва АФП.

Кендрик Ламар получи Грами за най-добра рап песен, най-добро рап изпълнение и най-добро музикално видео.

Грами в категорията най-добър албум с инструментален джаз получи Били Чайлдс за "Rebirth", а Сесил Маклорин Салвант - за най-добър албум с вокален джаз за "Dreams and Daggers", предаде Асошиейтед прес.

Канадската певица Алесия Кара получи награда Грами в категорията най-добър нов артист, наричана "откритие на годината".

21-годишната певица се състезаваше за Грами за най-добър нов артист с поп певицата Джулия Майкълс и рапърите Халид и Узи Верт.

"Още като дете фантазирах под душа как получавам Грами", каза певицата след обявяването на наградата. "Има невероятни артисти, които правят невероятна музика и имат нужда да получат признание, но не го получават заради състезанието за популярност и заради мрачни сметки. Това е много жалко и затова искам да насърча всички да подкрепят истинската музика и истинските артисти, защото всички трябва да имат равни шансове", каза Алесия Кара.

Тя пише сама песните си, с които иска да помага на младите хора да намерят мястото си. Кара бе номинирана и в категорията за най-добра песен на годината за "1-800-273-8255", което е националният телефонен номер в САЩ за помощ за превенция на самоубийства.

Легендарният канадски певец и поет Ленард Коен не получи приживе нито веднъж награда Грами, но снощи бе удостоен посмъртно с Грами в категорията за най-добро рок изпълнение за песента "You Want it Darker", в която пее, че е готов да умре.

Албумът със същото заглавие бе издаден три седмици преди смъртта на Ленард Коен, който напусна този свят на 82 години, през 2016 г. в Лос Анджелис, напомня АФП.

Кари Фишър също бе удостоена посмъртно с Грами за аудиозаписа на "Принцесата, която си водеше дневник" - нейните мемоари, написани въз основа на дневниците й за снимането на "Междузвездни войни".

Изненадващо на церемонията се появи Хилари Клинтън. Един от водещите - Джеймс Кордън, пусна запис на подборка откъси от книгата на Майкъл Улф "Огън и ярост" за Белия дом на Доналд Тръмп, прочетени от известни личности, включително г-жа Клинтън. Преди текстовете прозвуча изпълнение на U2 пред Статуята на свободата. Певицата Камила Кабело поиска защита за имигрантите, влезли в Съединените щати като деца, а Джанел Моне говори за правата на жените.

Кънтри артистите Ерик Чърч, Марън Морис и Брадърс Осбърн изпълниха наградената с Грами през 1993 г. класическа песен на Ерик Клептън "Сълзи в небето", за да почетат паметта на жертвите, убити на концерта в Лас Вегас през октомври, както и на концерта на Ариана Гранде в Манчестър, във Великобритания през май.

"Болезнената истина е, че тази година, на тези две събития, 81 любители на музиката, каквито сме и ние, отидоха да се насладят на музиката и повече не се върнаха у дома", каза Морис.

Президентът Доналд Тръмп е приканил в туит тази сутрин привържениците си да информират рапъра Джей-Зи, че благодарение на неговата политика безработицата сред черните американци е "най-ниската, регистрирана някога", предаде Асошиейтед прес. Този туит вероятно е в отговор на интервю на рапъра пред Си Ен Ен, в което той казва, че вулгарното изказване на президента за африканските страни и Хаити "разочарова и ранява". Според Джей-Зи ниската безработица сред чернокожите американци не е заслуга на президента. "Това не е равностойно на щастие, добавя той, цитиран от АП.