Бруно Марс е големият победител на наградите “Грами”, Джей Зи отказа да пее (Обзор, снимки)

Кари Фишър и Ленард Коен посмъртно получиха статуетки

Политика, протести, социални теми и спомен за звезди, които вече са мъртви. Това бяха темите на 60-ата церемония по раздаване на “Грами” тази година. За първи път от повече от десетилетие церемонията се завърна в Ню Йорк. А догодина отново да бъде организирана в Лос Анджелис.

Изглежда, 2017-а най-успешна е била за Бруно Марс. 32-годишният певец спечели шест отличия - всичките, за които бе номиниран тази година. В колекцията си той добави отличията за албум на годината - за 24K Magic, за запис на годината - за заглавното парче от албума и за песен на годината за That's What I Like. Към тях Бруно Марс прибави отличията за най-добър ритъм енд блус албум, най-добра ритъм енд блус песен - That's What I Like, и най-добро ритъм енд блус изпълнение.

Една от големите изненади на 60-ата церемония за наградите “Грами” бе големият губещ - рапърът и продуцент Джей Зи, който бе фаворит по номинации - цели осем. Той обаче не взе нито едно златно грамофонче и реши да демонстрира разочарованието си, като отказа да пее.

Друга изненада на вечерта бе това, че изпълнителите на хита на 2017 г. Despacito - регетон звездата

Луис Фонси и

Деди Янки, не

получиха отличие

Сред щастливците на церемонията в “Медисън Скуеър Гардън” в Ню Йорк бе Кендрик Ламар, който си тръгна с цели пет отличия. Сред статуетките, които той си извоюва, са за най-добра рап песен, най-добро рап изпълнение и най-добро музикално видео.

В списъка на отличниците тази година е и канадската певица Алесия Кара. Тя получи “Грами” в категорията за “откритие на годината”.

Един от най-актуалните изпълнители в момента - британецът Ед Шийран беше отличен в категориите за най-добър поп вокален албум - Divide и за най-добро самостоятелно поп изпълнение за Shape Of You. Той обаче не успя да вземе лично статуетките си, защото не присъства на церемонията.

Сред останалите отличници бяха ветераните от “Ролинг стоунс”, за които това е третата награда “Грами”. Британците бяха удостоени с приза в категорията за най-добър традиционен блус албум - Blue & Lonesome.

Ленард Коен не получи нито едно “Грами” приживе, но пък на тазгодишната церемония му бе присъдена стауетка посмъртно. Той получи отличие в категорията за най-добро рок изпълнение за песента You Want it Darker, в която пее, че е готов да умре. Също посмъртно награди получиха още актрисата Кари Фишър и саунд инженерът Том Койн, работил над албума 24K Magic на Бруно Марс.

В памет на сложилите край на живота си рок музиканти Крис Корнел и Честър Бенингтън Алесия Кара, Калид и Лоджик изпълниха химна 1-800-273-8255 за превенция на самоубийствата.

Филмът La La Land получи две награди в “Медисън Скуеър Гардън” - за саундтрака на композитора Джъстин Хурвиц.

Шоуто доби политически характер с

изненадващата

поява на

Хилари Клинтън,

която бе кандидат за президент на САЩ срещу Доналд Тръмп. Тя се появи в пародиен предварително заснет клип.

Гостите на церемонията минаваха по червения килим с бели рози в ръце в знак на солидарността си с кампаниите Time's Up и #Me Too срещу сексуалното насилие, правата на жените и депортацията на латиноамериканските мигранти, пристигнали в САЩ като деца - така наречените “мечтатели”. (24часа)