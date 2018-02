Рапърката Миси Елиът издава нов сингъл

Рапърката от САЩ Миси Елиът ще издаде нов сингъл, записан в сътрудничество с бившата певица от "Дестинис чайлд" Кели Роуланд и рапъра Бъста Раймс, съобщи Контактмюзик.

46-годишната Елиът лично е оповестила в Туитър, че сингълът ще излезе 2 февруари, без да разкрива заглавието му, предава БТА.

Докато Миси Елиът продължава активно да издава нова музика, за Кели Роуланд това ще е първият нов материал след парчето "I Know What You Did Last Summer" от 2015 г., което записа в сътрудничество с Джейкъб Уайтшейдс.

Преди 36-годишната Роуланд загатна, че през настоящата година феновете могат да очакват нови самостоятелни проекти от нея.

Миси Елиът и Кели Роуланд преди са си сътрудничили над парчето "Without Me" (2013) на ритъм енд блус певицата Фантейжа, припомня изданието.

Най-скорошното сътрудничество на Миси Елиът и 45-годишния Бъста Раймс е за реклама на хранителен продукт и напитка. Звездите на рапа преди това са записали шест съвместни парчета, сред които "Get Contact" (1998) и "She's Fine" (2008).