Соловият албум на Лиъм Галахър стана платинен

Лиъм Галахър благодари на феновете си, след като соловият му албум "As You Were" стана платинен, съобщи Контактмюзик.

От "As You Were" вече са продадени повече от 300 000 копия.

Бившият фронтмен на "Оейзис" издаде дебютния си солов албум през октомври 2017 г. Той оглави британската класация за албуми и зае трето място по бързина на продажбите за 2017 г., след "Divide" на Ед Шийран и "Human" на Раг ен Боун Ман, предаде БТА.

"As You Were" е деветият албум с участието на Лиъм Галахар, оглавявал британската класация.