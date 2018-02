Джъстин Тимбърлейк почете Принс на Супербоул, зрители го упрекват (Снимки+Видео)

Джъстин Тимбърлейк се завърна като водещ изпълнител на шоуто между полувремената на Супербоул в Минеаполис - 14 години след т.нар. афера "Нипългейт". Този път певецът и актьор "игра на сигурно", за да не допусне нов гаф, и отдаде почит към родения в града легендарен музикант Принс, предадоха световните информационни агенции.

Тимбърлейк и Джанет Джексън, с която пяха в паузата на Супербоул през 2004 г., ще останат в историята на шоуто с аферата "Нипългейт" ("Зърногейт"). По време на изпълнението им преди 14 години певецът разкъса част от тоалета на Джексън, излагайки за кратко на показ гърдата й.

Негативите и упреците за случилото се тогава "отнесе" основно певицата, като някои радиостанции дори бойкотираха музиката й. Джъстин Тимбърлейк същевременно се размина със сериозни последствия за самостоятелната си кариера, информира БТА.

Часове преди сегашното шоу фенове на Джанет Джексън се обединиха в социалните мрежи с призив изпълнителката, продала двойно повече записи от Тимбърлейк, да получи дължимото й уважение.

Завръщайки се като хедлайнер на шоуто на Супербоул, Джъстин Тимбърлейк "игра на сигурно". Единствената дреха, която певецът свали този път, беше сакото си. Тимбърлейк изпълни песента "Rock Your Body" - същата, която изпя заедно с Джанет Джексън преди 14 години, но този път пропусна частта от текста, гласяща "Залагам, че до края на това парче ще бъдеш гола".

Джъстин Тимбърлейк започна около 12-минутното си участие в шоуто, наблюдавано от над 100 милиона телезрители, с песента "Filthy" от новия си албум "Man of the Woods". Певецът изпълни и потпури от хитовете си, сред които "Senorita", "SexyBack", "My Love", "Cry Me a River", "Suit & Tie", "Until the End of Time", "Mirrors" и "Can't Stop the Feeling".

Връхната точка в участието на Джъстин Тимбърлейк беше изпълнението на песента "I Would Die 4 U" на Принс от хитовия албум "Purple Rain" в памет на родения в Минеаполис легендарен музикант, който почина през април миналата година. Докато Тимбърлейк пееше, зад него на екран беше прожектиран образът на Принс.

Според публикации преди шоуто продуцентите първоначално са планирали холограма на легендарния музикант да се "появи" на сцената заедно с Тимбърлейк. Съобразявайки се обаче със заявеното навремето от Принс в интервю, че не иска негова холограма да бъде използвана по време на изпълнение, впоследствие те са се отказали от идеята.

Междувременно в. "Дейли експрес" отбелязва, че зрителите на Супербоул са определили изявата на Джъстин Тимбърлейк като най-лошата в историята на шоуто. Недоволни потребители на Туитър пишат, че той е пял на плейбек и се е отдал основно на танци.

"Харесвам Джъстин Тимбърлейк, но това беше най-лошото шоу на Супербоул. Той почти не пееше. Всеки може да танцува на фона на звучащо парче и през 20-30 секунди да подвиква: "Хайде, Минеаполис!", гласи туитът на възмутен потребител.

"Гафът на Пинк преди шоуто беше по-запомнящ се, отколкото изпълнението на Тимбърлейк", пише друг.

Участието на певицата Пинк, която изпълни националния химн преди старта на Супербоул, също предизвика вълнение сред потребителите на социалните мрежи. Причината - секунди преди началото на изпълнението й, камерите "уловиха" изпълнителката да изплюва "нещо". Мнозина допуснаха, че Пинк е извадила дъвка от устата си.

"Солидно изпълнение на химна, Пинк! Най-много ми хареса изплюването на дъвката", гласят шеговити коментари.

Певицата по-късно потвърди, че наистина й се е наложило да изплюе "нещо", но не дъвка, а хапче за гърло.

По-рано през седмицата плъзна мълвата, че Пинк може да не е в състояние да изпълни химна преди началото на Супербоул, тъй като се е заразила с грип от децата си, припомня изданието.