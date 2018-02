DEEP PURPLE & RAINBOW Tribute гастролира във Велико Търново

"Кикимора" с грандиозен концерт на 20 февруари в старата столица

DEEP PURPLE & RAINBOW Tribute ще гастролира във Велико Търново на 20 февруари. Грандиозният концерт “Children in Time“ в Старата столица е на популярната рок група "Кикимора", чийто фронтмен е Николо Коцев. Феновете на рока ще чуят любимите хитове на световноизвестните банди в нов вариант – с оркестрация. На сцената на ДКС „Васил Левски“ рок музикантите ще бъдат заедно със симфоничния оркестър на Старозагорската опера. Диригент ще бъде Димитър Косев, а аранжиментът е дело на Николо Коцев.

Highway Star, Mistreated, Child in Time, Stormbringer, Soldier of Fortune, Burn, Perfect Strangers са избрани сред песните на Deep Purple. Публиката ще чуе и вечни хитове на Rainbow, сред които Can’t Let You Go, I Surrender, Catch the Rainbow, Long Live Rock’n’Roll, Stargazer, Temple Of the King, Ariel, Hall of the Mountain King, Death Alley Driver.

„Песните бяха избрани съобразно четири важни фактора - популярност, материал за симфонична оркестрация, състав на групите и времетраене. Целта ми беше да създам един не само различен, но и смислен прочит на новите версии. Изборът беше доста труден, но в крайна сметка вярвам, че е сполучлив. Друг важен фактор бе присъствието на Ричи Блекмор. Deep Purple и Rainbow са свързани най вече чрез него – той е основател и на двете групи, които доста си приличат и стилово.

Аз израснах с музиката на тези групи. Бях 14-годишен, когато за пръв път засвирих техните песни. Повечето от това, което знам за рок музиката, е научено от тях. И до ден днешен предпочитам да слушам тяхна музика, вместо повечето от модерните рок банди. Това не е носталгия, а чисто музикантско мнение. В песните им има инструментално и вокално майсторство, романтика, музикантлък, радост, тъга, философия, мъдрост, мачовщина и какво ли не още. От 1994 досега съм работил с Глен Хюз, Джо Лин Търнър, Дуги Уайт и Дон Ейри (настоящ органист на Deep Purple). Истински професионалисти. Научил съм и съм получил много от работата с тях. Надявам се и аз да съм им дал поне малко“, споделя Николо Коцев.

„Кикимора" е една от малкото групи, ако не единствената, която може да си позволи да направи такъв проект. Групата е силна, съставена от много добри музиканти, които могат да изсвирят материала. Солистът ни Александър Атанасов се справя без проблем с парчета, които дори самите Иън Гилан и Дейвид Ковърдейл вече не могат да изпеят. Аз имам музикалната култура да оркестрирам материала, което хич не е лесна задача. Свикнали сме да работим с оркестри, а подобна симбиоза принципно си е сериозно предизвикателство както за бандата, така и за оркестъра. Не на последно място, имаме щастието да имаме силен съюзник в лицето на Държавна опера - Стара Загора, диригента Димитър Косев и директора Огнян Драганов. При такива предпоставки е съвсем естествено да реализираме този проект“, коментира още Коцев.

"Кикимора" е българска, прогресивна хард-рок банда, създадена през 2011 г. от Николо Коцев. Групата пише песните си на български език, базирайки се на корените на класическия рок. През 2015 г. КИКИМОРА издава първия си авторски албум. Както със самостоятелни концерти в страната, групата участва и в съвместни изяви с гости солисти - Джо Лин Търнър, Дуги Уайт и Йорн Ланде. През ноември 2016 г и май 2018 г. бандата участва в световната премиера на рок операта "Nikolo Kotzev's Nostradamus", която бе осъществена съвместно с Държавна Опера-Русе и маестро Найден Тодоров.