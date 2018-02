Легендарният DJ BoBo идва у нас за HITS ONLY 2018 и по случай 13 години Радио ENERGY

Голямото шоу в Арена Армеец отново ще събере любими изпълнители от 80-те и 90-те

Когато говорим за музиката от 90-те години, едно име стои винаги над всички останали - DJ BoBo. Роден като Рене Бауман, швейцарецът навлиза постепенно на музикалната сцена в края на 80-те години и началото на 90-те, като големият си удар прави през ноември 1992 година със “Somebody Dance with Me”. Следват няколко шеметни месеца, през които Бауман издава първите си два албума „Dance with Me” и „There is a Party”, които достигат до номер 1 в Швейцария и Швеция и до номер 5 в Германия. Със следващите си няколко проекта, DJ BoBo трайно се настанява в музикалните класации на почти всички европейски държави, а до момента е продал над 14 милиона копия от издадените 12 студийни албума и няколко компилации.

Гостуването на DJ BoBo ще бъде по повод 13-ия рожден ден на Радио ENERGY, радиостанция номер 1 за любимата музика от 90-те до днес и второто издание на HITS ONLY, което през 2017 доведе у нас Samantha Fox, Sandra и C.C.Catch.

Последният си албум, Рене Бауман издава през 2016 година с името Mystorial. Така е озаглавено и шоуто, с което DJ BoBo ще зарадва феновете си на 10 ноември в Арена Армеец. Грандиозното представление, което стои зад името Mystorial е създадено по случай 25-тата годишнина на сцена на DJ BoBo, а вестник BUILD го определя с една дума – „Феноменално“ и добавя „DJ BoBo се преоткрива с всеки нов проект.“.

Освен грандиозното шоу на DJ BoBo, на сцената ще видим и още популярни имена от 80-те и 90-те, които ще бъдат обявявани постепенно.

Събитието се организира от KEEN ACTS и Радио ENERGY, a билетите на цени от 45 до 70 лева тръгват в продажба от 08. 02. 2018 в мрежата на Ивентим – бензиностанции OMV, билетен център НДК, касите на Български пощи и онлайн на Eventim.bg