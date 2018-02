Лоренцо помага с английския на Софи Маринова за песните в “Като две капки вода”

Станимир Гъмов замества Милица Гладнишка като ментор по актьорско майсторство

“На английски мога само да си тананикам”, казва за езиковите си познания Софи Маринова. Заради това се налага синът ѝ Лоренцо да ѝ пише текста на песента, която тя ще изпълни в “Като две капки вода”, на листче от тетрадка. И не на английски, а всяка дума е на български - за да знае добре Софи как тя се произнася.

Певицата дори показва листа от Лоренцо и разказва, че репетира много усърдно.

Тя е сред осмината участници в шестия сезон на шоуто на Нова тв. А за първа задача ѝ се пада да изпълни досущ като Селион Дион песента от филма “Титаник” My Heart Will Go On.

Предаването започва с ново лице сред менторите. Станимир Гъмов ще е новият учител по актьорско майсторство. Той ще заеме мястото на Милица Гладнишка, която сега е част от новия сериал “Полицаите от края на града”. В журито отново ще бъдат Димитър Ковачев-Фънки, Хилда Казасян и Маги Халваджиян, но този път в някои от предаванията продуцентът ще бъде заместван от гости.

Освен Софи Маринова в шоуто ще участва Иван Юруков, познат от ролята си на Андрей от “Столичани в повече”. Това е първото участие на актьора в риалити формат и неговият най-голям страх е да не се наложи да си обезкосми краката и да обуе чорапогащник за образа на някоя певица.

Участник в новия сезон е и плеймейтката Златка Райкова. В първия епизод на предаването тя ще трябва да влезе в кожата на Михаела Филева и да изпее “Опасно близки”. “Предизвикателствата пред мен са две. Трябва да пея и да танцувам, защото Михаела танцува на своите песни”, разказва Райкова.

За голямата награда - нов автомобил, ще се бори и победителят от третия сезон на “X Фактор” Славин Славчев. Гласовите му възможности ще са подложени на изпитание още с първия образ. Той ще трябва да бъде Лили Иванова.

В предаването ще се включи още един победител от риалити по Нова тв, а също и най-младата звезда на България, казаха от екипа.

Стартът на “Като две капки вода” е на 26 февруари от 20 ч. Водещи ще са пак Васил Василев-Зуека и Димитър Рачков.