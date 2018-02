Вино по последна мода в чест на Вивиан Уестуд

С екстравагантно модно шоу, в стила на Вивиан Уестуд бе представена автобиографичната книга за дизайнерката, която от няколко дни вече се предлага и на българския книжен пазар. Дизайнерката Антоанета Костова представи демонстрация на облекла, прически и стил; стилистът, фотограф и артист Мариета Ценова показа автентични кадри от ревюта на Вивиан Уестуд в Париж, а събитието събра едни от най-цветните хора в столицата.

Винен партньор на събитието бяха модерните вина на изба New Bloom. Те се включиха с най-новата си серия – едноименната New Bloom, в която присъстват уникалните за България сортове като Дорнфелдер и Регент. И точно в духа на Вивиан Уестуд и от избата залагат на нови, непознати и смели стилове. Това е единствената българска винарна, която отглежда и предлага на пазара Дорнфелдер и Регент. “Подкрепяме премиерата на тази книга, защото искрено се възхищаваме на стила и отношението на дизайнерката към света“, разказаха от избата производител. „Майката на пънка“ започва своята кариера още в през 70-те години в Лондон заедно със Малкъм Макларън - мениджър за Sex pistols. Двамата пишат текстове за прочутата банда и се грижат за външния вид на пънк бандите, които се роят в Лондон по това време. В днешни дни тя прави модни ревюта, чиито каузи са свързани с опазване на природата, на планетата и екологичната революция. Неслучайно за винен партньор на събитието бяха избрани именно вината New Bloom, чието мото е „Чудесата на природата“. „С тази серия отдаваме почит на най-важната стихия в нашата работа като винопроизводител – а именно природата. Затова и отделяме толкова много ръчна работа в цялостното им създаване“, коментираха от New Bloom Winery. Автобиографичната книга се издава от издателство Colibri.