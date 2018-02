Елена Папаризу с първи концерт у нас

Елена Папаризу излиза за първи път на българска сцена в зала 1 на НДК. Концертът на гръцката певица ще е на 27 май. На него тя ще изпее някои от най-известните си песни, сред които My Number One, Mambo, Haide и Fiesta. Папаризу ще представи у нас песни от новия си албум Ouranio Toxo. Всички албуми на гръцката певица са платинени, а тя стана популярна в България след дуета си със Слави Трифонов Why.