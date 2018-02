Риана стана на 30, междувременно с рекорд в денс класацията на "Билборд"

Певицата Риана навърши 30 години на 20 февруари. Тя е родена през 1988 година в Барбадос. Изпълнителката сподели снимка в Инстаграм, на която духа свещички, представляващи числото 30.

Междувременно Риана стана и първият изпълнител с осем песни от един албум, оглавявали денс клуб класацията на "Билборд", съобщи сайтът на изданието.

Албумът "Anti" на Риана беше пуснат в продажба през 2016 г., но още е популярен. "Consideration" с участието на Сиза стана поредната песен от него, оглавила денс клуб класацията на "Билборд". Първата беше "Work" с участието на Дрейк през април 2016 г. След това начело на класацията застанаха "Kiss It Better" и "Needed Me" през 2016 г., "Love on the Brain" , "Sex With Me", "Pose" и "Desperado" през 2017 г., предаде БТА.

Предишният рекорд със седем песни, оглавявали денс клуб класацията на "Билборд", беше на Кейти Пери от албума "Teenage Dream". Тя го постави през периода 2010-2012 г.

"Consideration" е 33-ият хит на Риана, оглавявал класацията за денс клуб песни на "Билборд". С най-много - 46, е Мадона. Трета е Бионсе с 22 хита.