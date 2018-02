Синът на драматурга Пол Зиндел съди създателите на филма "Формата на водата" за плагиатство

Дейвид Зиндел, синът на отличения с награда "Пулицър" драматург Пол Зиндел, който през януари обвини създателите на филма "Формата на водата" в плагиатство, е завел дело в съд в Лос Анджелис за нарушаване на авторските права, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

В иска се посочва, че режисьорът Гийермо дел Торо, писателят и асоцииран продуцент Даниел Краус и филмовото студио "Фокс сърчлайт" "безочливо са копирали" основната сюжетна линия, елементи, персонажи и теми от постановката "Let me hear your whisper" (1969) на Пол Зиндел, починал през 2003 г.

"Формата на водата", подобно на постановката на Зиндел, разказва историята на хигиенистка, която работи в секретна научна лаборатория, влюбва се в пленено загадъчно водно създание и изготвя план за освобождаването му. Във филма персонажът е човекоподобна амфибия, а в постановката - делфин.

В съдебния иск Дейвид Зиндел посочва над 60 сходства между "Формата на водата" и постановката на покойния драматург. Синът на Пол Зиндел изтъква, че въпреки очебийните прилики, ответниците по делото не са си направили труда да преговарят за авторски права, нито да отдадат дължимото признание на баща му.

От филмовото студио "Фокс сърчлайт" отхвърлят твърденията на Дейвид Зиндел като "напълно безпочвени".

"Делото срещу нас е заведено, за да съвпадне с цикъл от гласуването за наградите на Академията за кинематографично изкуство и наука и да ни принуди бързо да уредим казуса. Вместо това ние енергично ще защитаваме студиото и този изключителен и оригинален филм", се посочва в изявлението, направено от "Фокс сърчлайт".

Филмът "Формата на водата" е номиниран за 13 награди "Оскар". Най-престижните киноотличия в света ще бъдат раздадени за 90-и път на 4 март на церемония в театър "Долби" в Лос Анджелис, припомня агенцията.