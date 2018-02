Ед Шийран е на първо място по продажби на албуми през 2017 г.От албумите на британския певец Ед Шийран са продадени най-много копия през 2017 г., сочат даннни на Международната федерация на звукозаписната индустрия, цитирани от Франс прес.

Той е изпреварил канадския рапър Дрейк и американската певица Тейлър Суифт, предаде БТА.

Шийран, който оглавява годишната класация, като поема щафетата от Дрейк, постигна голям успех с третия си албум ":" ("Divide") и синглите си "Shape of You", "Castle on the Hill", "Galway Girl" и "Perfect".

Излязъл през март 2017 г., ":" ("Divide") стана няколко пъти платинен, докато "Shape of You" е най-продаваният сингъл в света миналата година.

Дрейк, който бе номер 1 по продажби през 2016 г., сега заема второ място в класацията благодарение на компилацията си "More Life". На трето място е шестият албум на Тейлър Суифт "Reputation".

На четвърто, пето и шесто място в класацията са съответно Кендрик Ламар, Еминем и Бруно Марс.